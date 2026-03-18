Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Prachuap Khiri Khan
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Prachuap Khiri Khan, Thaïlande

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Hua Hin, Thaïlande
Studio 1 chambre
Hua Hin, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 25/31
New premium condominium VEHHA Hua Hin — the city's tallest residential skyscraper with 100% …
$103,818
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Prachuap Khiri Khan, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller