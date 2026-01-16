Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec terrasse à vendre en Pong, Thaïlande

Villa 4 chambres dans Pong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pong, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 312 m²
Nombre d'étages 2
Villa Premium par Lac Mabprachan La Villa Richest est un projet de boutique de villas premiu…
$529,855
Villa 3 chambres dans Pong, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pong, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 204 m²
Nombre d'étages 2
American Barnhouse Design House for Life à Pattaya Le projet de chambre dans la zone verte d…
$346,565
Villa 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 355 m²
Nombre d'étages 1
Villa prête à vivre près du lac Mabprachan Great Time Pool Villa est une villa moderne avec …
$437,105
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 461 m²
Nombre d'étages 2
Villas Premium pour la vie et la santé à Pattaya Premier Habitat Pattaya est un village de c…
$1,02M
Maison 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 162 m²
Nombre d'étages 2
Maison à Pattaya, Huai Yai est une maison de 4 chambres de deux étages à côté de la mer, 5,2…
$166,416
Maison 3 chambres dans ban hnxng na tea lxy, Thaïlande
Maison 3 chambres
ban hnxng na tea lxy, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Nombre d'étages 1
Maison à Pattaya, quartier Pong - une maison d'un étage avec un terrain, panneaux solaires, …
$122,683
Villa 3 chambres dans ban sanak tabaek, Thaïlande
Villa 3 chambres
ban sanak tabaek, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
Villas à Pattaya - à côté de l'école de rugby, projet familial premium, de 23,1 millions de …
$725,016
Villa 3 chambres dans Pong, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pong, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 314 m²
Nombre d'étages 2
Villas à Pattaya, quartier de Mabprachan - au bord du lac, piscines privées, projet premium,…
$403,821
Villa 3 chambres dans ban hnxng na tea lxy, Thaïlande
Villa 3 chambres
ban hnxng na tea lxy, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 212 m²
Nombre d'étages 1
Villa à Pattaya, quartier de Pong - maisons d'un étage FLEURS Villas avec un terrain, à part…
$249,925
Villa 5 chambres dans Pong, Thaïlande
Villa 5 chambres
Pong, Thaïlande
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 290 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya - ATMOS PRIME VILLA, région du lac Mabprachan, luxe-villas 5 chambres, à par…
$409,989
Caractéristiques des propriétés en Pong, Thaïlande

