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Appartements avec jardin à vendre en Pluak Daeng District, Thaïlande

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Appartement 1 chambre dans Pluak Daeng District, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Pluak Daeng District, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
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$60,700
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Appartement 1 chambre dans Pluak Daeng District, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Pluak Daeng District, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$80,310
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