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Vue sur la mer Villas à vendre en Phet Pha ngan, Thaïlande

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3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Baan Sri Thanu, Thaïlande
Villa 4 chambres
Baan Sri Thanu, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
Villas exclusives en bord de mer sur la première ligne de l'île de Phangan! Prévente (la con…
$1,02M
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Villa 3 chambres dans Baan Sri Thanu, Thaïlande
Villa 3 chambres
Baan Sri Thanu, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
Villas exclusives en bord de mer sur la première ligne de l'île de Phangan! Prévente (la con…
$896,445
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Villa 4 chambres dans Baan Sri Thanu, Thaïlande
Villa 4 chambres
Baan Sri Thanu, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
Villas exclusives en bord de mer sur la première ligne de l'île de Phangan! Prévente (la con…
$1,24M
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Caractéristiques des propriétés en Phet Pha ngan, Thaïlande

Bon marché
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