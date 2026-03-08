Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Pattaya, Thaïlande

Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à louer dans d'autres sections de notre portail
Appartement 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Sol 6/8
Découvrez un coin paisible retraite parfaitement positionné entre North Pattaya et Central P…
$527
par mois
Appartement 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 4/8
Découvrez le confort et la commodité ultimes dans cette magnifique copropriété de 8 étages à…
$468
par mois
Appartement 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Sol 3/8
Un confortable appartement d'une chambre de 29 m2 au troisième étage, donnant sur le palais …
$383
par mois
Villa de 6 chambres dans Narathiwat, Thaïlande
Villa de 6 chambres
Narathiwat, Thaïlande
Chambres 6
Surface 1 040 m²
Nombre d'étages 2
Villa design de luxe à Laguna Homes est votre choix idéal pour un style de vie de luxe!Nous …
$19,398
par mois
Appartement 2 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 7/8
Cet appartement confortable et fonctionnel de deux chambres dans le complexe résidentiel mod…
$838
par mois
Appartement 1 chambre dans Si Sunthon, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Si Sunthon, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 4/7
Appartement confortable avec tous les équipements: piscine avec jacuzzi et espace enfants, c…
$765
par mois
villa de 3 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
villa de 3 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 306 m²
Sol 1/1
Un maximum de confort vous attend dans cette superbe villa de 3 chambres, 3 salles de bains …
$2,551
par mois
Appartement 2 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 10/46
Appartement avec 2 chambres et 2 salles de bains (location à partir de 6 mois), entièrement …
$1,362
par mois
Appartement 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Sol 1/8
Vivez une vie familiale Premium à Pattaya – Spacieuse piscine-accès Condo près de la plage …
$654
par mois
Appartement 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 15/46
Un appartement de 1 chambre (location à partir de 6 mois), entièrement meublé et équipé dans…
$690
par mois
Appartement 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 34/59
Présentant cet élégant appartement de luxe d'une chambre au 34e étage de l'un des développem…
$838
par mois
Appartement 2 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Sol 13/13
Grand condo de 2 chambres avec un salon lumineux et un comptoir de cuisine entièrement équip…
$985
par mois
Caractéristiques des propriétés en Pattaya, Thaïlande

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
