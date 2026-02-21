Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pak Nam Samut Prakan Town Municipality
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en Pak Nam Samut Prakan Town Municipality, Thaïlande

Bang Mueang
4
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Ban Sam Phraek, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Ban Sam Phraek, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 46 m²
Sol 24/38
DIFFICIATE EURO appartement de trois chambres dans un appartement prêt à l'emploi sans risqu…
$163,810
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Pak Nam Samut Prakan Town Municipality

2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Pak Nam Samut Prakan Town Municipality, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller