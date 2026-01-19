Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas avec terrasse à vendre en Nong Prue, Thaïlande

11 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 461 m²
Nombre d'étages 2
Villas Premium pour la vie et la santé à Pattaya Premier Habitat Pattaya est un village de c…
$1,02M
Villa 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 355 m²
Nombre d'étages 2
Villa prête à vivre près du lac Mabprachan Great Time Pool Villa est une villa moderne avec …
$438,178
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
Maison prête avec meubles pour vivre à Pattaya Loft botanique Je suis un projet résidentiel …
$173,317
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 305 m²
Nombre d'étages 2
Village fermé de villas pour vivre à Pattaya Rungsii Village est un établissement résidentie…
$315,227
Villa 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Projet Club de maisons modernes pour vivre à Pattaya Le PALM Pattaya est un projet résidenti…
$262,883
Villa 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 207 m²
Nombre d'étages 2
Villas haut de gamme d'un étage avec piscine privée de style scandinave Le projet CELESTIAL …
$393,743
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 559 m²
Nombre d'étages 1
Villa à Pattaya, projet de boutique CHARIN - terrain jusqu'à 645 m2, piscine privée Nous vou…
$942,541
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya, Carte Phrachan - REKHA Pattaya, club privé Nous offrons des villas premium …
$509,098
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 162 m²
Nombre d'étages 2
Maison à Pattaya, Huai Yai - Maison de deux étages 4 chambres près de la mer Nous vous propo…
$166,338
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 202 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya, Carte Phrachan - PYCHE Pattaya, terrasse sur le toit, piscine privée Nous v…
$324,370
Villa 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 405 m²
Nombre d'étages 1
Villa à Pattaya - VILLAGE DE GRANDS ONDX (BaanMae 12), Thungklom-Tanman Nous offrons des vil…
$536,235
