  2. Thaïlande
  3. Nong Prue
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Jardin

Villas avec jardin à vendre en Nong Prue, Thaïlande

2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
Maison prête avec meubles pour vivre à Pattaya Loft botanique Je suis un projet résidentiel …
$173,317
Villa 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Projet Club de maisons modernes pour vivre à Pattaya Le PALM Pattaya est un projet résidenti…
$262,883
