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Maisons Piscine à vendre en Nong Prue, Thaïlande

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15
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13
2 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 6 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 600 m²
Sol 2/2
Villa de piscine d'inspiration italienne sur 1 591 m2 de Serenity Vivez l'élégance intempore…
$615,737
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Sol 2/2
Seulement six maisons restent dans le village – si vous voulez vivre parmi une foule instrui…
$162,609
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