  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Nong Pla Lai
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Nong Pla Lai, Thaïlande

Nong Prue
21
8 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Nong Pla Lai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Pla Lai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 221 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya, Nong Pla Lai - THE PALM GRANDIO'S, club familial, à partir de 7,9 millions …
$249,388
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 202 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya, Carte Phrachan - PYCHE Pattaya, terrasse sur le toit, piscine privée, à par…
$324,974
Villa 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 207 m²
Nombre d'étages 1
Le projet CELESTIAL VILLA PATTAYA est situé au nord de Pattaya - un accès pratique à l'autor…
$394,476
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 559 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya, projet de boutique CHARIN - terrain jusqu'à 645 m2, piscine privée, à parti…
$944,296
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya, Map Phrachan - REKHA Pattaya, club privé, à partir de 16.15 millions de ном…
$510,045
Villa 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 363 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya - LAVENDER VILLA, piscine privée, projet de design, à partir de 18,9 million…
$598,019
Villa 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 279 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya, Sukhumvit-Na Kluea - MADCHA LE VILLA, piscine privée, à partir de 19,99 mil…
$631,313
Villa 4 chambres dans Nong Pla Lai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Pla Lai, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 370 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya - ARCADE PATTAYA, maisons privées premium avec de grandes parcelles, à parti…
$469,642
