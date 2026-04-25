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Entreprise à vendre en Nong Pla Lai, Thaïlande

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Entreprise établie dans Pattaya, Thaïlande
Entreprise établie
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Established Café Business Takeover for Sale in Khao Noi Pattaya Located in the Khao Noi Patt…
$26,325
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Entreprise établie dans Pattaya, Thaïlande
Entreprise établie
Pattaya, Thaïlande
Chambres 12
Nombre de salles de bains 12
Villa piscine à vendre à South Pattaya - Cette vaste villa de 12 chambres, piscine de 12 sal…
$588,433
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Entreprise établie dans Nong Prue, Thaïlande
Entreprise établie
Nong Prue, Thaïlande
Rare Opportunity!! Popular Central Pattaya Club for Sale – Ready to Operate This fully oper…
$1,08M
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Entreprise établie dans Pattaya, Thaïlande
Entreprise établie
Pattaya, Thaïlande
Chambres 36
Nombre de salles de bains 36
Commercial Building 36 Rooms for Sale in Central Pattaya This hospitality business opportuni…
$1,70M
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Entreprise établie dans Pattaya, Thaïlande
Entreprise établie
Pattaya, Thaïlande
Chambres 195
Nombre de salles de bains 127
Hotel 195 Rooms with Land for Sale Pattaya Naklua Area This hotel 195 rooms with land for sa…
$10,10M
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Entreprise établie dans Pattaya, Thaïlande
Entreprise établie
Pattaya, Thaïlande
Chambres 12
Nombre de salles de bains 13
Spacious Pool Villa for Sale in South Pattaya Ideal Rental Investment This large pool villa …
$588,433
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