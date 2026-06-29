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Complexe résidentiel RAWAYANA Ravayana

Phuket, Thaïlande
depuis
$140,000
;
36
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ID: 3911
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Mueang Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

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Projet - Ravayana

Île de Phuket ( Thaïlande)

Les Coût

appartements - studios allant de 37.60 m 2 à partir de 140K $

Appartement de 1 chambre allant de 72.60 m 2 à partir de 309K $

Appartement de 2 chambres allant de 62.60 m 2 à partir de 230K $ et

Appartement de 2 chambres allant de 71.20 m 2 avec accès individuel à la piscine à partir de 324K $

D'autres zones sont également disponibles à l'achat.

* À Phuket, les coûts changent proportionnellement aux étapes du travail. Plus le projet est proche de l'étape d'achèvement, plus le coût est élevé. La valeur peut également varier en fonction du taux de change. Vérifiez le prix actuel en plus.

** Les appartements présentés ici sont une proposition du développeur. Nous pouvons toujours vous trouver une option de revente rentable.

Date du bâtiment 1er trimestre 2025.

Les La distance de la mer est de 30 mètres à Ravai.

Revenu garanti - de 7 % à 3 ans

Au prix d'un appartement de 140K$, le revenu annuel sera de 9,8K$.

Formulaire de propriété - Votre choix en franchise / bail.

Installation pour le temps de construction

Les conditions de paiement individuel et d'acompte sont également discutées.

Notre travail est d'obtenir les meilleures conditions pour vous à la table de négociation.

Une transaction à distance est possible

Paiement possible

Augmentation annuelle des coûts immobiliers sur l'île = 3-10 % (en raison des pénuries de terrains et des restrictions à la construction )

Inflation en Thaïlande - moins de 1%

La demande de loyer a toujours dépassé l'offre.

Les Lors de l'achat de biens immobiliers d'une valeur totale de 350 000 $ nous aidons à demander un visa d'investisseur pour une période de 5 ans.

? En copropriété exclusive à 30 mètres de la plage. Le long de la promenade il y a de nombreux bars et restaurants. Grand Bouddha 30 minutes en voiture.

? INFRASTRUCTURES DE 4500 KV.M.

Centre commercial, supermarché, complexe sportif et gymnase, 3 piscines avec vue panoramique sur la mer, centre trampoline, école et maternelle

? Le concept unique du projet en fait l'attraction de toute la région du Ravai. L'immobilier a un potentiel de location élevé quelle que soit la saison.

Les Le complexe dispose de 25 villas premium, une copropriété premium pour 140 et 60 appartements.

Les Le revenu fixe de 7% pendant 5 ans (seulement pour les appartements de type D) est facturé 30 jours après le paiement intégral. Utilisation personnelle : 15 jours en haute saison ou 30 jours en basse saison.

Les Le programme de pool de location pour les unités restantes – 40% du revenu de l'investisseur, 60% de la société de gestion, de sa part, couvre toutes les dépenses. Rendement prévu: 5-10 % par an. Revenu après livraison du complexe.

Ravai

  • Emplacements Avantages :
  • Le plus grand comté de Phuket
  • Situé au sud de l'île
  • Populaire avec les expatriés et les travailleurs d'hiver
  • Accessibilité pratique des transports
  • Plages Naykharn, Yanui, Ao San, Ravai
  • 5 km de la jetée Chalong
  • 40 km de l'aéroport international

Infrastructure du projet à Ravai

  • Centre commercial: supermarché alimentaire et supermarché pour enfants
  • Complexe sportif et gymnase
  • Terrain de tennis
  • 3 piscines partagées avec vue panoramique sur la mer
  • École internationale privée ( Cambridge )
  • Jardins d ' enfants privés
  • Parc d'attraction pour enfants et centre de trampoline
  • Clinique professionnelle de rajeunissement
  • Restaurants et Pub britannique
  • SPA et cosmétologie
  • Stationnement souterrain

Procédure de traitement d'une transaction:

Réservation (dépôt / dépôt ) - à partir de 3K $

*Summa est inclus dans la valeur de la propriété.

**Dépôt non remboursable

Si vous n'êtes pas en Thaïlande, alors le contrat dans les 15-20 jours vous le livrera personnellement. Vous recevrez 3 jeux que vous devez signer et 2 d'entre eux renvoyer. Sur la base du contrat, le premier paiement est effectué par transfert sur le compte thaïlandais du développeur. Les paiements ultérieurs sont effectués selon le calendrier prévu dans le contrat.

Paiement supplémentaire selon le calendrier du contrat

En outre payé ( séparément après paiement à 100%):

Enregistrement de la propriété:

En franchise - 6,3%

Liquidation - 1,1 %

Installation de compteurs d'eau et de lumière

Paiements annuels

Au service des territoires communs

Révision

? LA PROPOSITION POUR LA VIE PEUT EN SAVOIR PLUS SUR LES PROSPECTIVES ET LES POSSIBILITÉS D'INVESTISSEMENT DANS LE DÉSAPPARANCE DANS LE COURS,

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 37.6 – 72.6
Prix ​​par m², USD 3,723 – 4,256
Prix ​​de l'appartement, USD 140,000 – 309,000
Appartements 2 chambres
Surface, m² 62.6 – 71.2
Prix ​​par m², USD 3,674 – 4,551
Prix ​​de l'appartement, USD 230,000 – 324,000

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
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Paiement mensuel
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