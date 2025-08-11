Villa WISDOM FiRST RESIDENCE

Villa haut de gamme au cœur de la vallée de la Sagesse !

A 15 minutes de la côte de Pattaya !

Installations disponibles !

Vivre en Sagesse Première Résidence est une harmonie de la nature, de l'architecture et des valeurs familiales. Ici, vous pouvez passer du temps dans les vélos à l'air frais, les kayaks, faire un pique-nique et jouer dans les champs verts. Les villas sont faites dans le style de Mid-Century Modern - avec des chambres spacieuses, des fenêtres panoramiques et une ergonomie réfléchie. Chaque villa est comme un mini-restaurant, où l'espace intérieur s'écoule en douceur dans un espace extérieur confortable.

Infrastructure du village : club-house moderne, piscine, fitness, parc paysager, parc de skate, piste BMX, terrains de basket-ball, lac pittoresque, sécurité professionnelle et vidéosurveillance.

À proximité:

Université Thammasat – 11,1 km;

Siam Country Club - 8,7 km

Pattaya Dolphinarium - 12,9 km

- Central Pattaya - 20 km;

- Terminal 21 - 19,7 km;

Hôpital de Bangkok Pattaya - 17.1 km.

* Le coût peut varier selon le cours.