  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Villa WISDOM FiRST RESIDENCE

Villa WISDOM FiRST RESIDENCE

Pattaya, Thaïlande
depuis
$675,387
;
19
Laisser une demande
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Médias Médias
ID: 27379
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Villa haut de gamme au cœur de la vallée de la Sagesse !
A 15 minutes de la côte de Pattaya !
Installations disponibles !

Vivre en Sagesse Première Résidence est une harmonie de la nature, de l'architecture et des valeurs familiales. Ici, vous pouvez passer du temps dans les vélos à l'air frais, les kayaks, faire un pique-nique et jouer dans les champs verts. Les villas sont faites dans le style de Mid-Century Modern - avec des chambres spacieuses, des fenêtres panoramiques et une ergonomie réfléchie. Chaque villa est comme un mini-restaurant, où l'espace intérieur s'écoule en douceur dans un espace extérieur confortable.

Infrastructure du village : club-house moderne, piscine, fitness, parc paysager, parc de skate, piste BMX, terrains de basket-ball, lac pittoresque, sécurité professionnelle et vidéosurveillance.

À proximité:

Université Thammasat – 11,1 km;
Siam Country Club - 8,7 km
Pattaya Dolphinarium - 12,9 km
- Central Pattaya - 20 km;
- Terminal 21 - 19,7 km;
Hôpital de Bangkok Pattaya - 17.1 km.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Villa Baan-Bua Phase II
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,07M
Villa CHARIN PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$924,237
Villa The Ozone Luxury Villas
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,38M
Villa Viriya Green
Thalang, Thaïlande
depuis
$621,118
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$1,33M
Vous regardez
Villa WISDOM FiRST RESIDENCE
Pattaya, Thaïlande
depuis
$675,387
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,08M
L'année de construction 2025
Opportunité d'investissement avec un potentiel de revenus élevé : villas uniques avec piscines privées dans le quartier pittoresque de Bang Tao à Phuket ! Plan de paiement disponible ! Naturale Pool Villas — Il s'agit d'une résidence au coeur de Bang Tao, à 5 minutes du Porto de Phuket et du…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,34M
Nombre d'étages 1
Botanica Forestique s'est développé avec un mélange unique de vie urbaine, de style de vie sain et de beauté naturelle. 65 villas au design luxueux et moderne avec une superficie de terrain de 674 à 1 168 m² et une superficie construite de 424 à 567 m². 4 chambres et 5 à 6 salles de bain. …
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Sakhu, Thaïlande
depuis
$451,941
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 206–266 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket gratuits !*À qui cela convient : PHUVISTA 3 – Naiyang Beach est parfait pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe, de tranquillité et d'un emplacement pratique à proximité des plus belles plages de Phuket. Il est idéal pour les acheteurs exigeants qui…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Realting.com
Aller