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Appartements avec terrasse à vendre en Na Kluea, Thaïlande

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Appartement 1 chambre dans Nong Prue, Thaïlande
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Appartement 1 chambre
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
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$77,600
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Appartement 2 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
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$267,000
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Studio dans Nong Prue, Thaïlande
Studio
Nong Prue, Thaïlande
Surface 23 m²
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$64,996
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Condo 3 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 3 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Sol 20/54
condominium de luxe Northpoint à vendreLieu: Naklua, Wongamat, Pattaya- Étage élevé- Vue sur…
$845,665
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 142 m²
Sol 7/8
Wongamat Residence Condominium près de Pattaya Nord Pattaya Nord, Na Kluea, Bang Lamung, Ch…
$317,643
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Condo 3 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 3 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 190 m²
Sol 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
$1,12M
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TekceTekce
Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 20/31
Appartement 1 chambre 55 m2 à Baan Plai Haad - Pattaya • 1 chambre • 55 m2 • Étage 20 èm…
$164,705
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Sol 10/54
Vue imprenable sur la mer à vendre ! Le condominium Zire Wongamat est bien situé dans le q…
$308,822
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Sol 26/54
Condo Zire Wongamat.- Tour B - 2 chambres 1 salle de bain.  - 62 mètres carrés. - Étage élev…
$250,000
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Sol 6/38
2 chambres, 2 salles de bains, 92 m2 avec vue imprenable sur la mer à Wong Amat Tower.Type :…
$279,411
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Condo 3 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 3 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 124 m²
Sol 5/7
Condo Garden Cliff à vendre Wongamat Beach Fantastique unité en bord de mer et magnifique…
$426,471
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 28/38
Wongamat Tower Condo, 1 bedroom for sale Fully furnished and modern style apartments for …
$146,764
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 4/12
2 chambres 105 m2 Siam Penthouse 3 à North Pattaya, Pattaya• 2 chambres  2 salles de bain av…
$264,706
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 73 m²
Sol 10/31
Type : 2 chambres, 2 salles de bains Superficie : 73 m2 Quota : Quota étranger Étage : 10…
$255,882
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Penthouse 5 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Penthouse 5 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 360 m²
Sol 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06M
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Sol 30/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 chambres à vendre • 2 chambres 2 salles de bain • Bâtiment  A …
$500,000
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 28/37
1 chambre à coucher 1 salle de bain à Zire Wongamat Pattaya Type : 1 chambre à coucher 1 s…
$150,386
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Sol 9/54
Condominium Northpoint, 1 chambre à vendreType : 2 chambres Superficie : 102 m² Nom étranger…
$455,882
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 15/31
Type : 1 bedroom 1 bathroom Size : 53 m2 Quota: Foreign Quota  Floor : 15 th Transfer fe…
$161,765
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Sol 15/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - Floor 15 th…
$467,647
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Sol 11/38
2 chambres, 2 salles de bains, 92 m2 avec vue imprenable sur la mer à Wong Amat Tower.Type :…
$270,588
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Penthouse 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 4
Surface 390 m²
Sol 44/54
Penthouse 2 storeys 390sqm Northpoint in North Pattaya, Pattaya Size 390 sq m  2 bedroom…
$5,88M
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Condo 3 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 3 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Sol 33/54
3 Bedroom Sea view at Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat T…
$779,412
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Sol 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 77 m²
Sol 8/54
Zire Wongamart• Salle de bain de type 1 Chambre 1• Taille 77 m2• 8e étage• Complet meublé• T…
$411,765
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Sol 13/54
Condominium de luxe Northpoint à vendre Emplacement: Naklua, Wongamat, Pattaya - planche…
$514,703
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Sol 12/54
2 chambres, 2 salles de bains ,Zire à louer - Wongamat BeachfrontCe superbe 2 chambres, 2 sa…
$902,951
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