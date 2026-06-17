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Appartements Piscine à vendre en Na Kluea, Thaïlande

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1 BHK
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Appartement 1 chambre dans Nong Prue, Thaïlande
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Appartement 1 chambre
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
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$77,600
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Appartement 2 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
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$267,000
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Studio dans Nong Prue, Thaïlande
Studio
Nong Prue, Thaïlande
Surface 23 m²
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$64,996
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 32/54
Prix amélioré !2 chambres et 2 salles de bains à Zire Wongamat à North Pattaya, PattayaType …
$464,706
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Condo dans Na Kluea, Thaïlande
Condo
Na Kluea, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 10/36
Park Beach Condominium  Park Beach condominium is well located in Naklua area.  For sale…
$97,059
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Condo 3 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 3 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Sol 20/54
condominium de luxe Northpoint à vendreLieu: Naklua, Wongamat, Pattaya- Étage élevé- Vue sur…
$845,665
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TekceTekce
Condo dans Na Kluea, Thaïlande
Condo
Na Kluea, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Sol 29/46
Riviera Jomtien.Big Studio apartment for sale Riviera Jomtien.  Type Studio Size  32 sq…
$117,353
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 142 m²
Sol 7/8
Wongamat Residence Condominium près de Pattaya Nord Pattaya Nord, Na Kluea, Bang Lamung, Ch…
$317,643
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
Sol 13/54
Big 1 bedroom 81 m2 in Northpoint in North Pattaya, Pattaya • Type1 bedroom • Size 81 sq…
$294,118
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 12/32
Once Pattaya  landmark of Pattaya! 1 bedroom forsale  Once PATTAYA Floor 12 Quota FQ  Si…
$123,529
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Condo 3 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 3 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 190 m²
Sol 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
$1,12M
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Sol 2/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 chambres à vendre • Bâtiment  A  • Superficie 97 m² • 2ème éta…
Prix ​​sur demande
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 26/54
Zire Wongamart condo 1 chambre  Pattaya Nord, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri, 20150 Zir…
$278,750
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Condo dans Na Kluea, Thaïlande
Condo
Na Kluea, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Sol 17/54
Superbe studio avec vue sur la mer à vendre ! Le condominium Zire Wongamat est bien situé …
$161,765
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Penthouse 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 127 m²
Sol 30/32
Une fois Pattaya définit une chance unique de profiter de la vie dans une destination recher…
$1,24M
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Condo dans Na Kluea, Thaïlande
Condo
Na Kluea, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 38/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - High floor …
$232,353
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 20/31
Appartement 1 chambre 55 m2 à Baan Plai Haad - Pattaya • 1 chambre • 55 m2 • Étage 20 èm…
$164,705
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Sol 32/46
La Palme - Wongamart BeachPattaya Nord, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri, 20150Le Palm Wonga…
$750,000
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Sol 10/54
Vue imprenable sur la mer à vendre ! Le condominium Zire Wongamat est bien situé dans le q…
$308,822
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Sol 26/54
Condo Zire Wongamat.- Tour B - 2 chambres 1 salle de bain.  - 62 mètres carrés. - Étage élev…
$250,000
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Sol 6/38
2 chambres, 2 salles de bains, 92 m2 avec vue imprenable sur la mer à Wong Amat Tower.Type :…
$279,411
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Condo 3 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 3 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 15/24
3 chambres 3 salles de bain à Silver Beach à North Pattaya, Pattaya• Type 3 chambres 3 salle…
$500,000
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Condo 3 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 3 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 124 m²
Sol 5/7
Condo Garden Cliff à vendre Wongamat Beach Fantastique unité en bord de mer et magnifique…
$426,471
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Condo dans Na Kluea, Thaïlande
Condo
Na Kluea, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 36/43
Studio entièrement meublé en étage élevé à Riviera Wongamat, bâtiment A. Vente sous nom étra…
$114,706
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 12/46
Riviera Jomtien. 1 Bedrooms 1 Bathrooms apartment for sale Riviera Jomtien.  Type Studio…
$164,706
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 26/54
1 Bedroom Apartment 49m² in Zire Wongamat Pattaya  • Type 1 Bedroom 1 bathroom   • Size …
$170,588
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Sol 26/54
2 chambres et 2 salles de bains à Zire Wongamat à North Pattaya, Pattaya• Type 2 chambres et…
$500,000
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 28/38
Wongamat Tower Condo, 1 bedroom for sale Fully furnished and modern style apartments for …
$146,764
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 4/12
2 chambres 105 m2 Siam Penthouse 3 à North Pattaya, Pattaya• 2 chambres  2 salles de bain av…
$264,706
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Sol 35/54
Appartement 1 chambre et 1 salle de bain à Zire Wongamat à North Pattaya, PattayaType : Appa…
$308,824
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