Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Mueang
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Mueang, Thaïlande

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Mueang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Mueang, Thaïlande
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Sol 2/2
Vivez l'ultime dans la vie de luxe à Bang Saen, Chonburi, Thaïlande. Cette superbe villa de …
$267,325
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Mueang, Thaïlande

avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller