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Maisons à vendre en Mueang, Thaïlande

3 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Mueang, Thaïlande
Maison 4 chambres
Mueang, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Luxury Mineral Pool Villa 4 Bedroom Bangsaen This luxury mineral pool villa in Bangsaen offe…
$681,344
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Maison 5 chambres dans Mueang, Thaïlande
Maison 5 chambres
Mueang, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
3 Storey Ultra Luxury Mineral Pool Villa 5 Bedroom Bangsaen Located in Bangsaen, this 3 stor…
$1,86M
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Villa 4 chambres dans Mueang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Mueang, Thaïlande
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Sol 2/2
Vivez l'ultime dans la vie de luxe à Bang Saen, Chonburi, Thaïlande. Cette superbe villa de …
$267,325
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
AuraAura
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Caractéristiques des propriétés en Mueang, Thaïlande

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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