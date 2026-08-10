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Propriétées résidentielles à vendre en Mueang Krabi, Thaïlande

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appartements
6
7 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Mueang Krabi, Thaïlande
Appartement 3 chambres
Mueang Krabi, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
Entrez dans un nouveau standard de luxe tropical à Botanica Luxury Krabi, une boutique colle…
$502,814
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Appartement 3 chambres dans Mueang Krabi, Thaïlande
Appartement 3 chambres
Mueang Krabi, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
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Appartement 4 chambres dans Krabi, Thaïlande
Appartement 4 chambres
Krabi, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 412 m²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, offrent une occasion rare d'investir dans la prem…
$938,990
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Appartement 4 chambres dans Krabi, Thaïlande
Appartement 4 chambres
Krabi, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 412 m²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, offrent une occasion rare d'investir dans la prem…
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Appartement 3 chambres dans Mueang Krabi, Thaïlande
Appartement 3 chambres
Mueang Krabi, Thaïlande
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Nombre de salles de bains 3
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Appartement 4 chambres
Krabi, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
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Villa 4 chambres dans Krabi, Thaïlande
Villa 4 chambres
Krabi, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 412 m²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, offrent une occasion rare d'investir dans la prem…
$934,650
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Caractéristiques des propriétés en Mueang Krabi, Thaïlande

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