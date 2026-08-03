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Chalets Piscine à vendre en Krabi, Thaïlande

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1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans Krabi, Thaïlande
Chalet 3 chambres
Krabi, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 311 m²
Nombre d'étages 1
Rêver d'un lieu où le matin commence par les paysages de montagne et le silence ? La villa e…
$570,000
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Caractéristiques des propriétés en Krabi, Thaïlande

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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