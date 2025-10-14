Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Ko Yao Yai
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Ko Yao Yai, Thaïlande

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Ko Yao Yai, Thaïlande
Villa 2 chambres
Ko Yao Yai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Sol 2/2
Experience the perfect combination of tranquillity and luxury in this stunning two-story vil…
$367,856
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Ko Yao Yai, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller