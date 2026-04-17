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Loyer mensuel de appartements en Klet Kaeo, Thaïlande

Bang Sare
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Appartement 2 chambres dans Bang Sare, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Bang Sare, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Surface 26 m²
Sol 6/8
$561
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Studio dans Bang Sare, Thaïlande
Studio
Bang Sare, Thaïlande
Surface 26 m²
Sol 4/8
Le Breeze Beachside est un appartement à 30 mètres de la mer dans la zone verte de Bang Sare…
$467
par mois
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Appartement 2 chambres dans Bang Sare, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Bang Sare, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Surface 32 m²
Sol 2/8
$561
par mois
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Appartement 2 chambres dans Bang Sare, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Bang Sare, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Surface 26 m²
Sol 3/8
$467
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Bang Sare, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Bang Sare, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Le Beach Condo 1 chambre à louer – Ce magnifique condo 1 chambre, 1 salle de bain est situé …
$308
par mois
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