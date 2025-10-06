Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Klet Kaeo
  4. Résidentiel
  5. Copropriété
  6. Terrasse

Condos avec terrasse à vendre en Klet Kaeo, Thaïlande

Bang Sare
8
Copropriété Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Condo 1 chambre dans Bang Sare, Thaïlande
Condo 1 chambre
Bang Sare, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 27/33
1 bedrrom 1 bathrrom Del Mare in Bang Saray - 1 bedrrom 1 bathrrom  - Size 42 m2 - Floo…
$134,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Highrise Property and Construction
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Klet Kaeo, Thaïlande

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller