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Entreprise à vendre en Khao Chi Chan, Thaïlande

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Entreprise établie dans Khao Chi Chan, Thaïlande
Entreprise établie
Khao Chi Chan, Thaïlande
Chambres 13
Nombre de salles de bains 13
Resort Business for Sale in Bangsaray – This 13-bedroom resort is still actively running and…
$898,135
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Agence
PLC Real Estate
Langues
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