Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Kathu
  4. Location longue durée
  5. Maison de ville

Loyer mensuel de maisons de ville en Kathu, Thaïlande

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Kamala, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Kamala, Thaïlande
Chambres 2
Surface 196 m²
Nombre d'étages 3
Kamala Paradise II - spacieux appartement avec vue sur la montagne à Kamala (Phuket)Bienvenu…
$4,016
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller