Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Hua Hin District
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Hua Hin District, Thaïlande

Copropriété Supprimer
Tout effacer
4 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans Hua Hin, Thaïlande
Condo 2 chambres
Hua Hin, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 116 m²
Sol 12/48
Grand coin 2 pièces 116,24 m2 en PANA Hua Hin grand salon-salle à manger, chambre principale…
$461,538
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 2 chambres dans Hua Hin, Thaïlande
Condo 2 chambres
Hua Hin, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 62 m²
Sol 32/48
2 pièces 62 m2 en PANA Hua Hin au 32ème étage avec vue sur la mer2 Chambre - 62 m2 : compact…
$327,853
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 1 chambre dans Hua Hin, Thaïlande
Condo 1 chambre
Hua Hin, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 12/48
Une chambre 47.60 m2 (1BR Plus) à NAPA Hua Hin: salon + chambre privée avec vue sur la mer +…
$201,923
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
AuraAura
Condo 1 chambre dans Hua Hin, Thaïlande
Condo 1 chambre
Hua Hin, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 12/48
Nouveau condominium NAPA premium Hua Hin – 48 étages avec vue sur la mer, animal de compagni…
$128,205
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Hua Hin District, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller