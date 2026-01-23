Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Thaïlande
  3. Bang Sare
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Villas à vendre en Bang Sare, Thaïlande

Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Appartement 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 7/8
Vivez toutes les joies de Pattaya dans cette magnifique copropriété du 7ème étage à Pratumna…
$75,538
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 6 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Villa 6 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 2 400 m²
Nestled within the world-renowned Trisara Resort on Phuket’s stunning coastline, this villa …
$10,42M
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Une villa moderne de deux étages à vendre dans l'un des quartiers les plus recherchés de Phu…
$503,000
Agence
UndersunEstate
Langues
English, Русский
Villa 3 chambres dans Phuket, Thaïlande
Villa 3 chambres
Phuket, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 176 m²
Nombre d'étages 1
Une villa moderne d'un étage avec 3 chambres et 4 salles de bains est une excellente option …
$531,678
Agence
UndersunEstate
Langues
English, Русский
Villa 4 chambres dans Wichit, Thaïlande
Villa 4 chambres
Wichit, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 1 259 m²
Price: THB 125,000,000Ownership: LeaseholdVilla Size: Over 1,000 sqmLand Size: 1,172 sqmBedr…
$3,90M
Villa 4 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Villa 4 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 688 m²
Discover unparalleled luxury with The Brickhouse Laguna, a stunning 4-bedroom designer villa…
$2,15M
Villa 6 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 6 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 557 m²
Project Overview Aurora represents a new benchmark in high-end villa living at Kata Beach, o…
$3,07M
Condo 1 chambre dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Condo 1 chambre
Ban Bang Thao, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Aristo 1 Condo est un condominium moderne et de taille basse situé dans la zone de Surin Bea…
$79,718
Villa 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Projet Club de maisons modernes pour vivre à Pattaya Le PALM Pattaya est un projet résidenti…
$265,506
Agence
Sirel Estate 88 CO., LTD
Langues
English, Русский
Villa 3 chambres dans Si Sunthon, Thaïlande
Villa 3 chambres
Si Sunthon, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Villas Azalea Bangtaois un développement exclusif de villa situé dans le quartier principal …
$544,000
Villa 9 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Villa 9 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Chambres 9
Surface 2 000 m²
Experience the pinnacle of tropical luxury with this stunning 9-bedroom, 11-bathroom sea vie…
$10,76M
Appartement 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 4/7
🏝️ LE NOUVEAU PROJET DE LA KAT BYCH, LE PHUCHET📍 Jusqu'au terrain. Cata🔹 Projet O:✅Début de …
$181,582
