  2. Thaïlande
  3. Bang Phli District
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Bang Phli District, Thaïlande

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Bang Phli District, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Bang Phli District, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Un nouveau complexe résidentiel géré par la marque hôtelière de renommée mondiale Wyndham of…
$78,759
