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Appartements avec jardin à vendre en Bang Nai Si, Thaïlande

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Appartement 4 chambres dans Ban Nok Na, Thaïlande
Appartement 4 chambres
Ban Nok Na, Thaïlande
Chambres 4
Surface 1 066 m²
PHA5532 Cette vaste villa de 4 chambres, nichée sur la tranquille île de Ko Kho Khao dans l…
$1,39M
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Agence
Phuket Buy House
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Caractéristiques des propriétés en Bang Nai Si, Thaïlande

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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