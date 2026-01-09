Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville avec terrasse à vendre en Bang Lamung, Thaïlande

2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Bang Lamung, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Bang Lamung, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à Pattaya, Sukhumvit – Rong Po – village fermé, 3 chambres, versements, à pa…
$101,740
Maison de ville 3 chambres dans ban nein thray, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
ban nein thray, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 134 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à Pattaya, Huai Yai - style anglais, colline avec lac, à partir de 3,19 mill…
$100,806
Caractéristiques des propriétés en Bang Lamung, Thaïlande

