Maisons Piscine à vendre en Bang Lamung, Thaïlande
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Bang Lamung
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Bang Lamung, Thaïlande

villas
120
maisons de ville
5
5 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Ban Chak Ngaeo, Thaïlande
Villa 2 chambres
Ban Chak Ngaeo, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 1/1
Très bien entretenu, meublé, et confortable villa de deux chambres. Une terrasse spacieuse, …
$73,383
Laisser une demande
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 6 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 6 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 600 m²
Sol 2/2
Villa de piscine d'inspiration italienne sur 1 591 m2 de Serenity Vivez l'élégance intempore…
$615,737
Laisser une demande
Agence: Международное агентство недвижимости Habita
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 3 chambres dans Bang Lamung, Thaïlande
Villa 3 chambres
Bang Lamung, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 164 m²
Sol 2/2
A House with three bedrooms, a living room and an open Thai kitchen, a parking space for 2 c…
$126,342
Laisser une demande
Agence: Международное агентство недвижимости Habita
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa 3 chambres dans Pong, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pong, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 319 m²
Sol 1/1
This stunning new villa with a private pool offers the best combination of price, quality, a…
$423,069
Laisser une demande
Agence: Международное агентство недвижимости Habita
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 3 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 306 m²
Sol 1/1
Maximum comfort awaits in this stunning 3-bedroom, 3-bathroom villa in Pattaya - Hua Yai, Ch…
$394,801
Laisser une demande
Agence: Международное агентство недвижимости Habita
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Caractéristiques des propriétés en Bang Lamung, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
