Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Tanzanie
  3. Zanzibar
  4. Commercial
  5. Restaurant

Restaurants à vendre en Zanzibar, Tanzanie

propriété commerciale
3
Restaurant Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Restaurant 1 m² dans Bwejuu, Tanzanie
Restaurant 1 m²
Bwejuu, Tanzanie
Surface 1 m²
Sol 1/1
Villa en front de mer à vendre – Bwejuu, Zanzibar Cette superbe villa privée de plage à Bwe…
$420
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller