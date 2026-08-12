Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Tanzanie
  3. Pemba Sud
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Pemba Sud, Tanzanie

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement dans Chake Chake, Tanzanie
Appartement
Chake Chake, Tanzanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Cette suite d'hôtels avec vue sur la forêt de Zanzibar est située le long de la côte nord-es…
$210,000
Laisser une demande
Appartement dans Chake Chake, Tanzanie
Appartement
Chake Chake, Tanzanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Cette suite d'hôtels avec vue sur la mer de Zanzibar est située le long de la côte nord-est …
$230,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Pemba Sud, Tanzanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller