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Penthouses à vendre en Northern Zone, Tanzanie

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Penthouse 7 chambres dans Kiteto, Tanzanie
Penthouse 7 chambres
Kiteto, Tanzanie
Nombre de pièces 7
Surface 212 m²
Nombre d'étages 2
Pour le moment, le penthouse est loué longtemps à un diplomate espagnol, avec un rendement d…
$1,59M
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