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Villas à vendre en Manyara, Tanzanie

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Kiteto, Tanzanie
Villa 4 chambres
Kiteto, Tanzanie
Nombre de pièces 4
Surface 727 m²
Nombre d'étages 4
Ce complexe résidentiel de luxe se compose de 53 villas uniques assises doucement sur le côt…
$6,19M
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Caractéristiques des propriétés en Manyara, Tanzanie

Bon marché
Luxe
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