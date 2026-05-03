Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Tanzanie
  3. Manyara
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Manyara, Tanzanie

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Penthouse 7 chambres dans Kiteto, Tanzanie
Penthouse 7 chambres
Kiteto, Tanzanie
Nombre de pièces 7
Surface 212 m²
Nombre d'étages 2
Pour le moment, le penthouse est loué longtemps à un diplomate espagnol, avec un rendement d…
$1,59M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Kiteto, Tanzanie
Appartement 2 chambres
Kiteto, Tanzanie
Nombre de pièces 2
Surface 137 m²
Sol 1/1
Cette communauté résidentielle haut de gamme offre un mélange harmonieux de vie raffinée dan…
$1,22M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Manyara, Tanzanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller