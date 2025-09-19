Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Tanzanie
  3. Magharibi B
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Piscine

Appartements Piscine à vendre en Magharibi B, Tanzanie

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Fumba, Tanzanie
Appartement 2 chambres
Fumba, Tanzanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Sol 1/1
🛏️ 2 chambres 🛋️ Salle de séjour 🚿 Salle de bains 📍 Plancher souterrain 🏊 Accès à la piscine…
$110,000
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
