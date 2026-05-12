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Penthouses à vendre en Kusini, Tanzanie

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Penthouse 3 chambres dans Bwejuu, Tanzanie
Penthouse 3 chambres
Bwejuu, Tanzanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 139 m²
Sol 10/10
Appartement Premium à 80m de la plage de PAJEInfrastructure de l'hôtel 5 * BIEN-ÊTREréceptio…
$299,999
T.V.A.
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