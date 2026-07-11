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Hôtels à vendre en Kusini, Tanzanie

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propriété commerciale
3
1 propriété total trouvé
Hôtel 222 m² dans Paje, Tanzanie
Hôtel 222 m²
Paje, Tanzanie
Surface 222 m²
Nombre d'étages 8
Prévente dans la première ligne de l'océan premium.Du studio 40 m2 au penthouse royal 800 m2…
$550,000
T.V.A.
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