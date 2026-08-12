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Vue sur la mer Villas à vendre en Kaskazini A, Tanzanie

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Nungwi, Tanzanie
Villa 3 chambres
Nungwi, Tanzanie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 485 m²
Villas de trois chambres Zanzibar, maintenant disponible dans l'une des stations balnéaires …
$2,50M
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Caractéristiques des propriétés en Kaskazini A, Tanzanie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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