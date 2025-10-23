Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Maisons à vendre en Kaskazini A, Tanzanie

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Nungwi, Tanzanie
Maison 2 chambres
Nungwi, Tanzanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/1
An exceptional opportunity to own a sea view property in the heart of Zanzibar’s northern co…
$95,000
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
