  1. Realting.com
  2. Tanzanie
  3. Coastal Zone
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Coastal Zone, Tanzanie

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Pemba, Tanzanie
Appartement 1 chambre
Pemba, Tanzanie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
🌟 Hôtel Condo 5 étoiles à Pemba Island Zanzibar à partir de 125 079 $Votre porte d'entrée ve…
$125,079
Agence
The Redland Property Group Ltd
Langues
English
Caractéristiques des propriétés en Coastal Zone, Tanzanie

Bon marché
Luxe
