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Propriétées résidentielles à vendre en District de Blenio, Suisse

1 propriété total trouvé
Maison 8 chambres dans Acquarossa, Suisse
Maison 8 chambres
Acquarossa, Suisse
Nombre de pièces 11
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 280 m²
Nombre d'étages 4
Suisse. L'environnement montagneux idyllique du Tessin, entouré du parc naturel Valle di Ble…
$1,32M
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