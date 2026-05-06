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Propriétées résidentielles à vendre en Kramfors kommun, Suède

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1 propriété total trouvé
Maison 7 chambres dans Dynas, Suède
UP UP
Maison 7 chambres
Dynas, Suède
Nombre de pièces 3
Chambres 7
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
À VENDRE – Propriété unique à Väja, SuèdeVous cherchez une vie paisible entourée par la natu…
$54,000
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