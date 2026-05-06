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Appartements avec jardin à vendre en Javea, Espagne

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Penthouse 4 chambres dans Javea, Espagne
Penthouse 4 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 219 m²
Sol 3/3
Penthouse moderne et spacieux avec piscine et jardin dans une résidence de standing, situé d…
$889,407
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 2 chambres dans Javea, Espagne
Penthouse 2 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 3/3
Magnifique penthouse de luxe avec jardin et piscine commune, situé à proximité de la côte. …
$451,098
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Javea, Espagne
Appartement 2 chambres
Javea, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Appartements neufs de charme à Jávea, près de la plage et du centre-ville Une vie e…
$447,610
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Alanya HomeAlanya Home
Appartement 3 chambres dans Javea, Espagne
Appartement 3 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 1/4
Appartement de luxe au niveau intermédiaire avec piscine communautaire de jardin et espace j…
$427,845
T.V.A.
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Appartement 3 chambres dans Javea, Espagne
Appartement 3 chambres
Javea, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 101 m²
Appartements neufs de charme à Jávea, près de la plage et du centre-ville Une vie e…
$563,872
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