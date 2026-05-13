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Maisons près du club de golf à vendre en Vera, Espagne

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16
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Vera, Espagne
Villa 3 chambres
Vera, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 192 m²
Magnifique villa avec un immense jardin, terrasse sur le toit baignée de soleil et piscine s…
$680,134
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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