Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Vera
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Vera, Espagne

;
penthouses
9
1 BHK
5
2 BHK
33
3 BHK
44
Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Vera, Espagne
Appartement 3 chambres
Vera, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Sol 4/6
Appartement moderne avec vue sur la mer, accès à une piscine intérieure chauffée et un entre…
$296,469
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Appartement 3 chambres dans Vera, Espagne
Appartement 3 chambres
Vera, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Nombre d'étages 5
Appartement au rez-de-chaussée brillant avec un joli jardin, piscine de style resort et espa…
$309,761
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Appartement 2 chambres dans Vera, Espagne
Appartement 2 chambres
Vera, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Nombre d'étages 5
Appartement raffiné au rez-de-chaussée avec une cour privée, piscine intérieure chauffée et …
$328,413
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Alanya HomeAlanya Home
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller