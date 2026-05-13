Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Vera
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Vera, Espagne

;
penthouses
9
1 BHK
5
2 BHK
33
3 BHK
44
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Vera, Espagne
Appartement 3 chambres
Vera, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Nombre d'étages 1
Magnifique villa spacieuse avec grande terrasse, grand jardin et piscine privée, située à pr…
$412,561
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller