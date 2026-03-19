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Villas avec jardin à vendre en Velez Malaga, Espagne

2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Velez Malaga, Espagne
Villa 3 chambres
Velez Malaga, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 179 m²
Villa spacieuse et élégante avec un espace de vie à aire ouverte généreux, un jardin privé e…
$515,988
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 chambres dans Velez Malaga, Espagne
Villa 3 chambres
Velez Malaga, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 176 m²
Villa spacieuse et élégante avec un espace de vie à aire ouverte généreux, un jardin privé e…
$458,528
T.V.A.
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