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Appartements avec terrasse à vendre en Velez Malaga, Espagne

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Appartement 3 chambres dans Velez Malaga, Espagne
Appartement 3 chambres
Velez Malaga, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Sol 2/3
Magnifique appartement avec terrasse privative, accès à une piscine et une aire de jeux pour…
$337,863
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Velez Malaga, Espagne
Appartement 2 chambres
Velez Malaga, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Sol 2
Superbe appartement avec terrasse couverte, piscine et installations familiales, idéalement …
$291,173
T.V.A.
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Penthouse 3 chambres dans Velez Malaga, Espagne
Penthouse 3 chambres
Velez Malaga, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Sol 4/4
Luxueuse maison duplex au dernier étage avec terrasse sur le toit et piscine commune en plei…
$321,499
T.V.A.
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AuraAura
Appartement 3 chambres dans Velez Malaga, Espagne
Appartement 3 chambres
Velez Malaga, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Sol 2
Appartement magnifique avec une terrasse privée, un accès à la piscine et une aire de jeux p…
$336,797
T.V.A.
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Penthouse 1 chambre dans Velez Malaga, Espagne
Penthouse 1 chambre
Velez Malaga, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 99 m²
Sol 5
Penthouse exceptionnel avec une grande terrasse, un accès à la piscine et de magnifiques jar…
$302,768
T.V.A.
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