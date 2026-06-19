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avec jardin Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Communauté Valencienne, Espagne

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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Dolores, Espagne
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Dolores, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Nombre d'étages 2
Charmant appartement au rez-de-chaussée avec un petit jardin privé, une terrasse, une piscin…
$321,285
T.V.A.
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